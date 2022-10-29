Графіки відключення електроенергії стануть плановими з наступного тижня

З наступного тижня графіки відключення електроенергії стануть плановими. Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник Керівника Офісу Президента України.
За його словами, ситуація з енергозабезпеченням України залишається екстреною. Потрібно продовжувати максимально заощаджувати електроенергію.
Нагадуємо, що у Полтавській ОВА пояснили причини аварійних відключень електрики та пообіцяли опрацювати графік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер