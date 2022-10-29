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Графіки відключення електроенергії стануть плановими з наступного тижня

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 860 Коментарів: 1

Українців просять продовжувати максимально заощаджувати електроенергію

З наступного тижня графіки відключення електроенергії стануть плановими. Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник Керівника Офісу Президента України.
 
За його словами, ситуація з енергозабезпеченням України залишається екстреною. Потрібно продовжувати максимально заощаджувати електроенергію.
 

- Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, - заявив Кирило Тимошенко.


Нагадуємо, що у Полтавській ОВА пояснили причини аварійних відключень електрики та пообіцяли опрацювати графік.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: brovary.net.ua
Теги: графік відключень графік відключення електроенергії аварійне відключення планове відключення офіс президента
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Коментарі: 1

281
StarПёр:
Сьогодні, 09:34

Я прекрасно понимаю почему проблемы с электроэнергией и из-за кого это происходит. Но не понимаю почему до сих пор Евгений Кошевой не стоит с "эйбонитовой" палочкой и не натирает ей Пикалова, одетого в шерстяной свитер?  


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