Графіки відключення електроенергії стануть плановими з наступного тижня

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 860 Коментарів: 1

З наступного тижня графіки відключення електроенергії стануть плановими. Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник Керівника Офісу Президента України.



За його словами, ситуація з енергозабезпеченням України залишається екстреною. Потрібно продовжувати максимально заощаджувати електроенергію.



- Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, - заявив Кирило Тимошенко.





Нагадуємо, що у Полтавській ОВА пояснили причини аварійних відключень електрики та пообіцяли опрацювати графік.