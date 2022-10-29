Вчора захворювання на COVID-19 зареєстрували у 45 кременчужан

28 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
44 пацієнти, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 24 пацієнтів.
Одужали 68 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 27 жовтня 45 кременчужан отримали підтвердження захворювання на COVID-19.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер