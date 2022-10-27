Сьогодні 45 кременчужан отримали підтвердження захворювання на COVID-19

Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.
Одужали 50 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер