Сьогодні 45 кременчужан отримали підтвердження захворювання на COVID-19

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 144

Жінок удвічі більше за чоловіків

Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

30 жінок віком від 36 до 80 років;

15 чоловіків віком від 19 до 65 років.

Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.

Одужали 50 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 345;

одужало - 25 246;

померло - 727.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19.