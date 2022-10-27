Хто такі воїни Трусов, Кастров та Кагал, на честь яких перейменували вулиці у Кременчуці

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 146

На останній сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви для 29 вулиць і провулків, які перейменовують у процесі деколонізації. Серед нових назв — постаті і події народної російсько-української війни за незалежність. Детальніше про них розповіли у Полтавському офісі УІНП.

Вулицю Матросова перейменували на «капітана Трусова», випускника Кременчуцького військового ліцею, який загинув на російсько-українській війні 22 березня 2022 року. Випускник Національної Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, Володимир Трусов воював у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Героїчно загинув неподалік Запоріжжям, під час зачистки населеного пункту від російських загарбників. Уламок міни під час мінометного обстрілу пройшов під бронежилетом і виявився смертельним.

Вулиця Мічуріна відтепер носитиме ім’я Давида Кострова, солдата ЗСУ, загиблого в ході російського вторгнення в Україну 2022 року. 18-річний уродженець Кременчука, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», вирішив стати професійним військовим і 2022 року підписав контракт зі Збройними силами. Військову службу проходив у складі бригади імені князя Романа Великого. З початком російського вторгнення в Україну перебував на передовій. 25 березня 2022 року загинув у результаті ворожого авіаційного удару поблизу села Червона Долина Миколаївської області. Нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня (посмертно).

Замість колишньої назви вулиці Першотравнева увічнили Героя України з легендарного полку «Азов», старшого лейтенанта Максима Кагала, який загинув під час оборони Маріуполя. Максим Кагал, родом із Кременчука, міг стати відомим у світі спортсменом, натомість обрав справою життя захист батьківщини. Хлопець із дитинства захоплювався спортом, активно вболівав за місцеву футбольну команду «Кремінь», грав у регбі. Та найбільше його полонили єдиноборства — кікбоксинг і тайський бокс. Переможець і бронзовий призер першості світу з кікбоксингу за версією ISKA 2014, срібний призер відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7, бронзовий призер у розділі К-1 (вагова категорія до 60 кг), Максим служив у загоні спецпризначення «Азов» (позивний — «Пістон»). З 24 лютого командир взводу старший лейтенант Максим Кагал боронив Маріуполь. Його завданням було стримати просування російської армії. Зокрема, очолюваний ним зведений підрозділ зумів ущент розбити ворожу батальйонну тактичну групу і змусив рашистів ганебно тікати, — при тому, що ворогів було уп’ятеро більше. Згодом Максим очолив групу «азовців», яка знищила командний пункт загарбників у одній із маріупольських п’ятиповерхівок. 25 березня під час штурму українських позицій на околиці Маріуполя «азовці» вчергове відкинули ворога за рубежі. В тому бою численні поранення отримав і Максим Кагал, від них помер на місці. Шансів не було — поряд впала авіабомба. Удостоєний звання Героя України та ордену «Золота Зірка» (посмертно).

Окрім цього, проїзд Мічуріна перейменували на проїзд Польський — на пошану до польського народу, який підтримує український у боротьбі з російською агресією.

Вулиця Нижньовартівська носитиме нову назву Чернігівська, на пошану мирних мешканців Чернігова та Чернігівської області, які постраждали від обстрілів російських військових злочинців, та на честь Героїв ЗСУ, оборонців Чернігова у лютому-квітні 2022 року — українських захисників з-поміж військ оперативного командування «Північ».

З’явиться у Кременчуці й нова назва Ірпінська — замість Новгородської — на пошану мирних мешканців міста Ірпінь, що були невинно замордовані у місцевих рашистських катівнях, та на честь видатної події російсько-української війни — Битви за Ірпінь, яка тривала за контроль над містом Ірпінь між російськими та українськими збройними силами під час російського вторгнення в Україну 2022 року. Тоді під час невдалих спроб росіян захопити Київ окупанти намагалися контролювати Ірпінь, Бучу та Гостомель, щоб оточити та обложити українську столицю із заходу.

Провулок, що возвеличував маршала СРСР Костянтина Рокосовського перейменовано на Чорнобаївський. Так пошановано мирних мешканців Чорнобаївки, котра тимчасово перебуває під російською окупацією та увічнено перемоги на місцевому аеродромі, де постійно зазнає втрат російська армія, скажімо станом на 9 липня ц.р. ЗСУ 26 разів знищували техніку орків.