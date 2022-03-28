Черга стояла до самих сходів: Кременчук попрощався з молодими військовими Давидом Костровим та Євгеном Кондрашовим

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Сьогодні, 28 березня, Кременчук попрощався з двома захисниками України, які загинули від рук російських загарбників: 24-річним Євгеном Кондрашовим та 18-річним Давидом Костровим. Хлопці загинули в один день – 25 березня. Церемонія прощання відбулася у Міському палаці культури. Щоб попрощатися з військовими вишукувалася черга до самих сходів Міського палацу.

Кременчужани, представники влади та побратими, схилили голови та поклали квіти до трун Героїв. Над кожною домовиною, огорнутою жовто-синім стягом, схилилися рідні воїнів. Через великий потік людей швидко хлопців можна було розрізнити по фуражах. На труні Євгена Конрашова наж державним стягом поклали фуражку старшого лейтенанта, а Давида Кондрашова, який лише робив перші кроки на військовій службі – солдатська кепка мазепинка.

Євген Кондрашов завжди носив дівчатам портфелі із класу в клас

Євген Сергійович Кондрашов народився на Різдво 7 січня 1998 року. Навчався у кременчуцькій гімназії № 20.

- Колектив Кременчуцької гімназії №20 пам'ятає Женю як усміхненого, доброго, позитивного хлопця: «Неймовірний добряк, завжди готовий прийти на допомогу, мав багато друзів, увесь час жартував і посміхався. Дівчатам носив портфелі з класу в клас, на всі прохання відгукувався перший. Завжди був чесним, справедливим. Підходив до вчителя з посмішкою і говорив: «Усе буде добре, не хвилюйтеся». Вічна пам'ять тобі, Герою! Ніколи не забудемо про твій подвиг, старший лейтенанте!, - повідомили в колективі 20 гімназії.

Євген Кондрашов

Євген був старшим лейтенантом, начальником зв‘язку - командиром взводу, вірним військовій присязі. Загинув під час виконання бойового завдання у Харкові. Перебуваючи на позиції в укритті Євген побачив, що 5 сусідню батарею накриває артударами. Й висунувся в сторону 5 батареї, де поруч з ним розірвався снаряд. У Євгена Кодрашова залишились дружина та батьки.

- З Євгеном ходили в одну школу. У нас були спільні уроки з фізкультури. Дуже добре пам’ятаю Євгена як людину чесну та гідну. Знав, що Євген бере участь у бойових діях, бо у мене дівчина спілкується з його сім’єю. Безумовно важко. Єдині емоції, які це викликає – ненависть до окупантів, - розповів однокласник Євгена Богдан Бугайчук.

Давид Костров мріяв бути самостійним

18-річний Давид Олегович Костров став наймолодшим загиблим Героєм з Кременчука. Давид рвався в армію, хотів захищати батьківщину. Давид, як і Євген востаннє побачив небо 25 березня. Загинув під час військової агресії росії проти України при виконанні бойового завдання, у результаті ворожого авіаційного удару поблизу села Червона Долина у Миколаївській області.

Давид Костров

Народився Давид 21 листопада 2003 року. Давид з малечку був товариським хлопчиком.

- Знав Давида ще з садочка. Жив за дві хати. Хороший був хлопчисько, товариський. Дуже шкода – сказали родичі.

Двоюрідний братик Давида розповів, що від мами дізнався, що Давид поїхав воювати. Проте сам Давид про війну не розповідав.

- Як брат він був веселим та дружелюбним...

Давид захоплювався футболом та займався у футбольній команді «Кремінь».

Минулого року для нього та його однокласників пролунав останній дзвоник у 4 ліцеї. Давид мріяв стати самостійним, почати працювати, придбати автомобіль. А вже на початку 2022 року Давида призвали на військову службу.

- Перш за все Давид, не дивлячись на те, як до нього ставилися інші люди, він завжди був до всіх добрим. Він просто хотів спілкуватися з людьми. Саме тому у нього та багато знайомих. Давид був відкритою людиною.

Щодо війни. Ми знали, що він знаходиться в частині й далеко від бойових дій. А потім ця новина (про загибель – ред.), як грім серед ясного неба. Перше що ми відчули? Ніхто не повірив, що таке трапилося, молодий 18-річний хлопець, - розповів однокласник Давида Святослав.

Ще один однокласник Дмитро додав, що Давид рідко кому міг відмовити:

- У 10-11 класі разом навчалися з Давидом. Запам’ятав його дуже гарною людиною, веселою, він завжди був ввічливим. Він рідко міг комусь відмовити… Ми знали, що він знаходиться в якійсь військовій частині, проте не знали, що поїхав десь під Херсон або ще кудись. Трагічна новина.

Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захисникам України. Панахиду за загиблими відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколонна вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Євгена Кондрашова та Давид Кострова на Алеї Героїв.