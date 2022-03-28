Черга стояла до самих сходів: Кременчук попрощався з молодими військовими Давидом Костровим та Євгеном Кондрашовим

Сьогодні, 28 березня, Кременчук попрощався з двома захисниками України, які загинули від рук російських загарбників: 24-річним Євгеном Кондрашовим та 18-річним Давидом Костровим. Хлопці загинули в один день – 25 березня. Церемонія прощання відбулася у Міському палаці культури. Щоб попрощатися з військовими вишукувалася черга до самих сходів Міського палацу.
Кременчужани, представники влади та побратими, схилили голови та поклали квіти до трун Героїв. Над кожною домовиною, огорнутою жовто-синім стягом, схилилися рідні воїнів. Через великий потік людей швидко хлопців можна було розрізнити по фуражах. На труні Євгена Конрашова наж державним стягом поклали фуражку старшого лейтенанта, а Давида Кондрашова, який лише робив перші кроки на військовій службі – солдатська кепка мазепинка.
Євген Сергійович Кондрашов народився на Різдво 7 січня 1998 року. Навчався у кременчуцькій гімназії № 20.
Євген був старшим лейтенантом, начальником зв‘язку - командиром взводу, вірним військовій присязі. Загинув під час виконання бойового завдання у Харкові. Перебуваючи на позиції в укритті Євген побачив, що 5 сусідню батарею накриває артударами. Й висунувся в сторону 5 батареї, де поруч з ним розірвався снаряд. У Євгена Кодрашова залишились дружина та батьки.
18-річний Давид Олегович Костров став наймолодшим загиблим Героєм з Кременчука. Давид рвався в армію, хотів захищати батьківщину. Давид, як і Євген востаннє побачив небо 25 березня. Загинув під час військової агресії росії проти України при виконанні бойового завдання, у результаті ворожого авіаційного удару поблизу села Червона Долина у Миколаївській області.
Народився Давид 21 листопада 2003 року. Давид з малечку був товариським хлопчиком.
Двоюрідний братик Давида розповів, що від мами дізнався, що Давид поїхав воювати. Проте сам Давид про війну не розповідав.
Давид захоплювався футболом та займався у футбольній команді «Кремінь».
Минулого року для нього та його однокласників пролунав останній дзвоник у 4 ліцеї. Давид мріяв стати самостійним, почати працювати, придбати автомобіль. А вже на початку 2022 року Давида призвали на військову службу.
- Перш за все Давид, не дивлячись на те, як до нього ставилися інші люди, він завжди був до всіх добрим. Він просто хотів спілкуватися з людьми. Саме тому у нього та багато знайомих. Давид був відкритою людиною.
Щодо війни. Ми знали, що він знаходиться в частині й далеко від бойових дій. А потім ця новина (про загибель – ред.), як грім серед ясного неба. Перше що ми відчули? Ніхто не повірив, що таке трапилося, молодий 18-річний хлопець, - розповів однокласник Давида Святослав.
Ще один однокласник Дмитро додав, що Давид рідко кому міг відмовити:
Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захисникам України. Панахиду за загиблими відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколонна вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Євгена Кондрашова та Давид Кострова на Алеї Героїв.