Ірпінь визволили від загарбників, - міський голова

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 63

Місто Ірпінь Київської області звільнили від російських загарбників, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Фейсбук.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!» - написав Маркушин.

Водночас у відео він звернувся до жителів із застереженням поки не повертатися до міста.

«У нас сьогодні приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Звертаюсь до наших мешканців: в Ірпінь вертатись поки що не можна, це поки що небезпечно. Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади. І ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна!», - сказав Маркушин.

Він подякував визволителям Ірпеня, зокрема військовослужбовцям Збройних сил України, ТрО, підрозділам Національної поліції. «Коли ми разом - ми сила!» - підкреслив Маркушин.

Нагадаємо, 23 березня Збройні сили України оточили окупантів під Києвом - у районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля - в окупантів не стало ресурсу для наступу на Київ з боку Святошинського району. Тому залишалось два варіанти - ліквідація або полон.