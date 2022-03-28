Ірпінь визволили від загарбників, - міський голова

Місто Ірпінь Київської області звільнили від російських загарбників, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Фейсбук.
«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!» - написав Маркушин.
Водночас у відео він звернувся до жителів із застереженням поки не повертатися до міста.
«У нас сьогодні приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Звертаюсь до наших мешканців: в Ірпінь вертатись поки що не можна, це поки що небезпечно. Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади. І ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна!», - сказав Маркушин.
Він подякував визволителям Ірпеня, зокрема військовослужбовцям Збройних сил України, ТрО, підрозділам Національної поліції. «Коли ми разом - ми сила!» - підкреслив Маркушин.
Нагадаємо, 23 березня Збройні сили України оточили окупантів під Києвом - у районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля - в окупантів не стало ресурсу для наступу на Київ з боку Святошинського району. Тому залишалось два варіанти - ліквідація або полон.