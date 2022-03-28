У ВРУ зареєстрували законопроєкт про заборону РПЦ

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« РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України — нашої сьогодні і наших дітей — завтра » , - депутатка Ірина Совсун

Народна депутатка Інна Совсун (фракція «Голос») зареєструвала в парламенті законопроєкт про заборону Російської православної церкви. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

«Без зайвих вступів і передмов. Зареєструвала законопроєкт про заборону РПЦ, раніше відомої як УПЦ Московського патріархату. Керівник РПЦ — патріарх кіріл по суті благословив рашистських військових на війну з Україною. Після літургії на свято Торжества православ'я в масквє та подарував ікону командувачу росгвардії золотову».

Совсун зазначила, що зараз більшість депутатів Верховної Ради мені кажуть — законопроєкт не на часі. Провокуватиме рашистів.

«Навіть не знаю, як це коментувати. РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України - нашої сьогодні і наших дітей - завтра», - наголосила народна депутатка.

Вона нагадала. що представників РПЦ неодноразово ловили на розвідувально-диверсійній діяльності.

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«Таких прикладів багато. Розгалужена розвідувально-диверсійна структура РПЦ багато років працювала і продовжує працювати на путіна», - резюмувала Ірина Совсун.

Як раніше повідомлялось, прикордонники днями на Харківщині затримали шпигунів з церкви МП - нібито доставляли хліб.