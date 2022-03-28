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У ВРУ зареєстрували законопроєкт про заборону РПЦ

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 305

 «РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України — нашої сьогодні і наших дітей — завтра»,  - депутатка Ірина Совсун

Народна депутатка Інна Совсун (фракція «Голос») зареєструвала в парламенті законопроєкт про заборону Російської православної церкви. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. 

«Без зайвих вступів і передмов. Зареєструвала законопроєкт про заборону РПЦ, раніше відомої як УПЦ Московського патріархату. Керівник РПЦ — патріарх кіріл по суті благословив рашистських військових на війну з Україною. Після літургії на свято Торжества православ'я в масквє та подарував ікону командувачу росгвардії золотову».

Совсун зазначила, що зараз більшість депутатів Верховної Ради мені кажуть — законопроєкт не на часі. Провокуватиме рашистів. 

«Навіть не знаю, як це коментувати. РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України - нашої сьогодні і наших дітей - завтра», - наголосила народна депутатка.

Вона нагадала. що представників РПЦ неодноразово ловили на розвідувально-диверсійній діяльності. 

25 лютого року у Київській області біля Гостомеля затримали протоієрея – Михаїла Павлушенка, який допомагав російській армії

16 березня у Києві затримали священника отця Онуфрія. Під час обшуку його будинку виявили, що він співпрацював зі спецслужбами рф

22 березня Національна поліція повідомила, що у Києві затримали диверсанта — монаха одного із храмів РПЦ. Його також підозрюють у розвідувально-диверсійній діяльності. Монах передавав важливу інформацію окупантам: поширював фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів тощо.

 «Таких прикладів багато. Розгалужена розвідувально-диверсійна структура РПЦ багато років працювала і продовжує працювати на путіна», - резюмувала Ірина Совсун.

Як раніше повідомлялось, прикордонники днями на Харківщині затримали шпигунів з церкви МП - нібито доставляли хліб. 

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Повага
Теги: церква московський патріархат Ірина Совсун
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