Чому Україна не відкрила провадження проти путіна та чи буде він підсудним у Міжнародному суді?

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 333

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова пояснила, що Україна – це держава, яка поважає верховенство права. Тому, поки путін має функціональний імунітет, відкрити проти нього кримінальне провадження неможливо.

Про це Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила сьогодні, 28 березня, під час брифінгу в Медіа Центр Україна.

- Прокурор Міжнародного кримінального суду абсолютно незалежний. Тому, ми не знаємо, чи буде путін на лаві підсудних. Ми, з свого боку, зробимо все, щоб зібрати всі необхідні докази для цього. Україна не відкрила кримінальне провадження, бо в нього функціональний імунітет. У нас є велика справа, яка стосується збройної агресії рф і по цій справі ми маємо більше 200 підозрюваних. Це воєнні злочинці високого рівня – міністри, депутати, члени їхнього уряду, а також пропагандисти. Українські суди вже винесли свої рішення – арешт для цих людей. І тут вже питання до міжнародної спільноти, – наголосила вона.

Ірина Венедіктова додала, що українська прокуратура робить все, щоб дійти з найнижчих ланок російських військових до найвищих.

- У нас є перший підозрюваний, який бомбардував Харків. Через нього ми вийшли на іншого підозрюваного – генерала, який давав наказ бомбардувати Харків. Цинізм ситуації в тому, що він сам народився під Харковом, – сказала вона.

Також Генеральний прокурор зазначила, що наразі триває робота по збору доказів про застосування росією забороненої зброї та боєприпасів.

- Ми маємо докази в Одеській та Херсонській областях, де застосовуються касетні снаряди, там вже підтверджені випадки з усіма необхідними експертизами. А також докази в інших регіонах, де також застосована заборонена зброя. По Києву ми працюємо, – додала вона.