Волонтери Кременчука просять про допомогу – потрібні помічники на кухню у центр переселенців

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 1

Помічники у центр на Маяковського потрібні терміново - можна без досвіду роботи

До редакції звернулись волонтери, які забезпечують харчуванням вимушених переселенців у центрі, що знаходиться в гуртожитку на вулиці Маяковського.

- Кременчук! У центр допомоги на Маяковського дуже потрібні волонтери на кухню. Біженців багато і рук не вистачає. Будь ласка! Хто з досвідом і без досвіду – будемо раді любій допомозі, - закликають кременчуцькі волонтери.

Телефон волонтерів - 0980886172