Волонтери Кременчука просять про допомогу – потрібні помічники на кухню у центр переселенців

Помічники у центр на Маяковського потрібні терміново - можна без досвіду роботи
До редакції звернулись волонтери, які забезпечують харчуванням вимушених переселенців у центрі, що знаходиться в гуртожитку на вулиці Маяковського.
- Кременчук! У центр допомоги на Маяковського дуже потрібні волонтери на кухню. Біженців багато і рук не вистачає. Будь ласка! Хто з досвідом і без досвіду – будемо раді любій допомозі, - закликають кременчуцькі волонтери.
Телефон волонтерів - 0980886172
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