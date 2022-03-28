УКРГАЗБАНК віддасть всю готівку в рублях військовим рф, які здадуться в полон разом з технікою

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 133

Укргазбанк віддасть всі рублі, які є у розпорядженні фінустанови, тим російським військовим, які вирішать здатися у полон. Виплати будуть проводитися готівковими по 100 тис. рублів (близько $1000 за офіційним курсом, або $500 за фактичним курсом) на кожного.

Про це йдеться у повідомленні банку, розміщеному на офіційному сайті відомства.

- Всі ми знаємо, що російській армії не вистачає мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм удома. Навіть більше за ту посмертну виплату, яку зможе подужати їхня держава. До того ж разом із грошима вони матимуть шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратить, як тільки піднімуть зброю в Україні, додали у банку. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим збройним силам та віддати всю техніку та зброю, – повідомили у банку.

Виплати банк гарантує лише готівкою.

- Ми розуміємо, що «гості» ці із далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно! Зокрема, готові запропонувати кожному російському загарбнику, який прийме нашу пропозицію і зважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, 100 тисяч рублів готівкою, - уточнив український банк.

Укргазбанк пропонує російським військовим здаватись у полон, бо це не тільки допоможе зберегти їм життя, а я дозволить заробити на «цукор».

- Отже, звертаємось до російських військових: здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини «на цукор»!, - говориться у повідомленні банку.

Зауважимо, що внаслідок агресії проти України, розв’язаної президентом рф володимиром путіним та накладених на росію санкцій, аркуш простого паперу формату А4 коштує зараз у рф у чотири рази більше за рубль. Про це написав у Twitter російський опозиціонер, бізнесмен Михайло Ходорковський.

За його словами, «сказати, що путін перетворив рублі та російські акції на папір – образа для паперу». На підтвердження своїх слів він наводить переконливий аргумент.

Ходорковський зазначив, що наразі пачка паперу в магазині коштує 2 тисячі рублів. У ній 500 аркушів.

- Виходить, що аркуш А4 не тільки в чотири рази дорожчий за рубль, а й коштує більше, ніж акція «Сбербанка» на біржі в Лондоні. Тобто сказати, що путін перетворив рублі і російські акції на папір – образа для паперу, – написав він.





