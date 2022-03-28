УКРГАЗБАНК віддасть всю готівку в рублях військовим рф, які здадуться в полон разом з технікою

Укргазбанк віддасть всі рублі, які є у розпорядженні фінустанови, тим російським військовим, які вирішать здатися у полон. Виплати будуть проводитися готівковими по 100 тис. рублів (близько $1000 за офіційним курсом, або $500 за фактичним курсом) на кожного.
Про це йдеться у повідомленні банку, розміщеному на офіційному сайті відомства.
- Всі ми знаємо, що російській армії не вистачає мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм удома. Навіть більше за ту посмертну виплату, яку зможе подужати їхня держава. До того ж разом із грошима вони матимуть шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратить, як тільки піднімуть зброю в Україні, додали у банку. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим збройним силам та віддати всю техніку та зброю, – повідомили у банку.
Виплати банк гарантує лише готівкою.
Укргазбанк пропонує російським військовим здаватись у полон, бо це не тільки допоможе зберегти їм життя, а я дозволить заробити на «цукор».
Зауважимо, що внаслідок агресії проти України, розв’язаної президентом рф володимиром путіним та накладених на росію санкцій, аркуш простого паперу формату А4 коштує зараз у рф у чотири рази більше за рубль. Про це написав у Twitter російський опозиціонер, бізнесмен Михайло Ходорковський.
За його словами, «сказати, що путін перетворив рублі та російські акції на папір – образа для паперу». На підтвердження своїх слів він наводить переконливий аргумент.
Ходорковський зазначив, що наразі пачка паперу в магазині коштує 2 тисячі рублів. У ній 500 аркушів.