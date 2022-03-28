БЕЗ ПАНІКИ! Завтра на кар’єрі Полтавського ГЗК здійснять технічний вибух

Проведення запланованого технічного вибуху адміністрація Полтавського ГЗК погодила з усіма органами влади Полтавської області, а для зберігання спокою та уникнення паніки попереджає про цей вибух населення через ЗМІ.
- УВАГА! ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!
29 березня, о 12:00 відбудеться технічний вибух у карʼєрі Полтавського ГЗК для продовження стабільної роботи підприємства та підтримки економіки України.
Усі органи влади Полтавської області проінформовані та надали свої погодження.
Просимо вас зберігати спокій та не панікувати.
Дякуємо за розуміння!, - йдеться у повідомленні Полтавського ГЗК.