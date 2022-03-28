БЕЗ ПАНІКИ! Завтра на кар’єрі Полтавського ГЗК здійснять технічний вибух

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 134

Про це офіційно повідомила адміністрація Полтавського ГЗК

Проведення запланованого технічного вибуху адміністрація Полтавського ГЗК погодила з усіма органами влади Полтавської області, а для зберігання спокою та уникнення паніки попереджає про цей вибух населення через ЗМІ.