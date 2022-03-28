Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

БЕЗ ПАНІКИ! Завтра на кар’єрі Полтавського ГЗК здійснять технічний вибух

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 134

 

Про це офіційно повідомила адміністрація Полтавського ГЗК

Проведення запланованого технічного вибуху адміністрація Полтавського ГЗК погодила з усіма органами влади Полтавської області, а для зберігання спокою та уникнення паніки попереджає про цей вибух населення через ЗМІ.

- УВАГА! ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!

29 березня, о 12:00 відбудеться технічний вибух у карʼєрі Полтавського ГЗК для продовження стабільної роботи підприємства та підтримки економіки України.

Усі органи влади Полтавської області проінформовані та надали свої погодження.

Просимо вас зберігати спокій та не панікувати.

Дякуємо за розуміння!, - йдеться у повідомленні Полтавського ГЗК.

 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: ГЗК вибух попередження Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх