В росії для проведення прихованої мобілізації її проводитимуть одночасно з призовом строковиків

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Про це та про відправку на війну ув’язнених повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

З першого квітня по всій території рф розпочнеться мобілізація за програмою «БАРС-2021» (Боевой Армейский Резерв Страны). Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України.

Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки в Україну. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються.

Тим хто погодився обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким «мобілізованим» не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

«БАРС» — програма термінового формування армійських резервів армії рф. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти «БАРС» складає близько 100 тисяч.