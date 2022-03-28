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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Донбасі під Костянтинівкою в боях з ворогом загинув кременчужанин Анатолій Закупець

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 896

  

Прощання з загиблим Героєм відбудеться завтра у Міському палаці культури

22 березня 2022 року загинув воїн, котрий захищав нашу державу, Закупець Анатолій Сергійович. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада.

 

Анатолій був молодшим сержантом, вірним військовій присязі.

Загинув він під час військової агресії російською федерацією проти України при виконанні бойового завдання, отримав поранення, несумісні з життям у м. Костянтинівка Донецької обл.

Залишились дружина, двоє дітей та батьки.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Анатолія Закупця відбудеться 29 березня, а саме:

- об 11:00 - прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

- 12:00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Вічна пам’ять Герою!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти загиблі в АТО герой
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