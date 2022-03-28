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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти застосували на Харківщині нову залпову систему дистанційного мінування «Земледелие»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 97

 

Протипіхотні міни, що розкидаються цією системою, представляють небезпеку для цивільного населення

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.

Російські військові вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян та здійснює мінування території України залповими дистанційними системами.

Про це сьогодні повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».

За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін на великій площі за короткий час.

Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.

- Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку рф, - зазначила Денісова.

Нагадаємо, за даними Асоціації саперів, понад 82,5 тисячі кв. км територій в Україні потребують розмінування.

Після закінчення війни з росією Україні знадобиться декілька років, щоб розмінувати ці території.

Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів.

- Вони, безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування, - сказав міністр.

Монастирський уточнив, що вже звернувся до іноземних колег з проханням надати своїх фахівців і техніку для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: мінування війна російські окупанти МВС
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