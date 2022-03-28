Окупанти застосували на Харківщині нову залпову систему дистанційного мінування «Земледелие»

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.
Російські військові вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян та здійснює мінування території України залповими дистанційними системами.
Про це сьогодні повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».
За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін на великій площі за короткий час.
Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.
Нагадаємо, за даними Асоціації саперів, понад 82,5 тисячі кв. км територій в Україні потребують розмінування.
Після закінчення війни з росією Україні знадобиться декілька років, щоб розмінувати ці території.
Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів.
Монастирський уточнив, що вже звернувся до іноземних колег з проханням надати своїх фахівців і техніку для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.