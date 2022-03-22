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Асоціація саперів України вважає, що близько 14% території країни потребує розмінування

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 115

 

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions

Після війни Україні потрібно буде не лише відбудовувати міста, а й зробити так, щоб ті райони, де велись бойові дії, стали безпечними для мирних жителів. За підрахунками 82 525 кв. км території України потребують розмінування, а це близько 14% від усієї території нашої країни.

Про це повідомляє Асоціація саперів України. Зазначається, що на такій території знаходяться різні вибухонебезпечні предмети і їх потрібно знешкодити а територію розмінувати.

За даними Асоціації, площа території країни становить 603,7 тисячі кв. км, і станом на 21 березня близько 14% цієї території підлягає розмінуванню. Для порівняння, це територія 97 таких міст, як Киї, або майже одна Австрія.

- Після перемоги ці території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню! Цей тягар також ляже на плечі українців... Це лише попередні розрахунки, і ми продовжуємо роботу, - йдеться у повідомленні.

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти мінування
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