Роботодавець отримає 6500 грн компенсації за кожного працевлаштованого переселенця

В рамках підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, уряд України запровадив програму компенсації витрат роботодавцям на зарплату кожній працевлаштованій особі, яка змушена була переїхати з власного регіону.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.
За її словами, уряд активно працює над релокацією підприємств з областей, де ведуться бойові дії. Це забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах.
Наступним кроком підтримки бізнесу стане грошова компенсація роботодавцям, які працевлаштують внутрішньо переміщену особу.
Вона уточнила, що гарантією виплати буде укладений трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Також необхідно буде зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал «Дія» або надати заяву до Державної служби зайнятості.