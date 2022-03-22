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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, Путін проти українського народу

Роботодавець отримає 6500 грн компенсації за кожного працевлаштованого переселенця

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 200

 

Уряд підготував низку рішень для підтримання економіки та внутрішньо переміщених осіб під час війни

В рамках підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, уряд України запровадив програму компенсації витрат роботодавцям на зарплату кожній працевлаштованій особі, яка змушена була переїхати з власного регіону.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, уряд активно працює над релокацією підприємств з областей, де ведуться бойові дії. Це забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах.

Наступним кроком підтримки бізнесу стане грошова компенсація роботодавцям, які працевлаштують внутрішньо переміщену особу.

- Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців, – заявила Свириденко.

Вона уточнила, що гарантією виплати буде укладений трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Також необхідно буде зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал «Дія» або надати заяву до Державної служби зайнятості.

- Такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення. Розраховуємо, що ці заходи допоможуть з одного боку зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого – підвищити економічну активність бізнесу України, – підкреслила Свириденко.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти компенсація допомога бізнес
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