З окупованих територій Донбасу масово примусово вивозять жінок та дітей до росії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє про фактичне викрадання людей та скоєння рф військових злочинів
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозять жінок та дітей на територію росії.
За її словами, люди залишилися без засобів зв'язку з рідними, часто не мають їжі, предметів першої необхідності.
Омбудсмен заявляє, що намагання російської сторони створити подібні «гуманітарні кордони» до країни-окупанта фіксували і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Денісова заявляє, що такі дії держави-агресора кваліфікуються як викрадення людей, що є воєнним злочином та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
Також омбудсмен закликала громадян України не довіряти окупантам, а для евакуації використовувати виключно погоджені гуманітарні коридори, оголошені на сторінках органів влади України.