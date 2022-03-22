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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

З окупованих територій Донбасу масово примусово вивозять жінок та дітей до росії

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 179

 

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє про фактичне викрадання людей та скоєння рф військових злочинів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозять жінок та дітей на територію росії.

- З тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозять жінок та дітей на територію рф. У населених пунктах, у які входять рашистські війська, для мешканців організовують так звані гуманітарні коридори для вивезення до країни-агресора. Жінок, дітей, літніх людей обшукують, відбирають українські документи, телефони та відправляють до прикордонних областей рф. Там їх розміщують у концентраційних таборах із подальшим переміщенням до депресивних регіонів росії на поселення, - написала Денісова в телеграм-каналі.

За її словами, люди залишилися без засобів зв'язку з рідними, часто не мають їжі, предметів першої необхідності.

- Наразі даних про кількість вивезених осіб немає. Офіс генерального прокурора проводить досудове розслідування за фактом незаконного вивезення до рф 2389 дітей з окупованих територій Донбасу. Але рашистська преса, схильна до викривлення реальності у бік перебільшення загарбницьких досягнень, зазначає про 206 тисяч переселенців з Донбасу, - зазначила вона.

Омбудсмен заявляє, що намагання російської сторони створити подібні «гуманітарні кордони» до країни-окупанта фіксували і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

- Доля примусово вивезених людей невідома, - додала вона.

Денісова заявляє, що такі дії держави-агресора кваліфікуються як викрадення людей, що є воєнним злочином та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

- Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора про визначення меж санкційного тиску на рф, - написала вона.

Також омбудсмен закликала громадян України не довіряти окупантам, а для евакуації використовувати виключно погоджені гуманітарні коридори, оголошені на сторінках органів влади України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти евакуація викрадення Донбас
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