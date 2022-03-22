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Кременчук, Бізнес/Робота

В уряді пояснили, як бізнес може отримати кредит під 0%

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 111

 Отримати кредит може будь-яка українська компанія, де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці

В Кабінеті Міністрів пояснили, на яких умовах бізнес у період дії воєнного стану може скористатись кредитом під 0%. Як розповіла на своїй сторінці в Фейсбук перша віцепрем'єр-міністер — міністер економіки України Юлія Свириденко, такі кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень будь-якому українському підприємству в межах програми кредитування бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%». 


«Строк кредитування за програмою «5-7-9» залежатиме від цільового призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 5 років. Для фінансування оборотного капіталу – на 3 роки», — написала  Свириденко.

Отримати кредит може будь-яка українська компанія, де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці. Не надаватимуться кредити підприємствам, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора або ж особи, які належали до терористичних організацій.

Крім того, розширено перелік інструментів, які дозволятимуть банкам кредитувати бізнес при нестачі забезпечення. Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити підприємців-експортерів, що має значно спростити їм доступ до дешевого фінансування.

Нагадаємо, на час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Відповідне рішення уряд ухвалив 18 березня. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кредити під 0% надаватимуться будь-якому бізнесу протягом дії воєнного стану та місяцю після його завершення. Після цього ставка складатиме 5% річних.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Економічна правда
Теги: кредит бізнес
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