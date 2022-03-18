Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Бізнес/Робота, Україна, Світ

«На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи», - Шмигаль

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 342

 Також знімаються обмеження  щодо програми «5-7-9» і впроваджують безвідсоткове кредитування. 

На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Про це 18 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Подав документ через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр також анансував зняття Кабміном усіх  обмежень щодо програми «5-7-9» та впровадження безвідсоткового кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

«Уряд знімає всі обмеження по програмі «5-7-9». Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами».

Так, відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава.

Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші, зазначив прем'єр-міністр. 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укрінформ
Теги: воєнний стан Денис Шмигаль бізнес кредити
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх