«На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи», - Шмигаль

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 342

На час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Про це 18 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Подав документ через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр також анансував зняття Кабміном усіх обмежень щодо програми «5-7-9» та впровадження безвідсоткового кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

«Уряд знімає всі обмеження по програмі «5-7-9». Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами».

Так, відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава.

Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші, зазначив прем'єр-міністр.