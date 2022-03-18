З 19 березня комендантська година на Полтавщині триватиме з 20:00 до 6:00

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 112

Скоротили на одну годину по області, у Кременчуці все залишилось без змін

З 19 березня на Полтавщині змінюється тривалість комендантської години Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Скорочуємо час комендантської години. Із 19 березня по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 20:00 до 6:00. Відповідно магазини, банки, та інші установи можуть працювати на годину довше, – сказав Дмитро Лунін. – Протягом комендантської години обовʼязково перебуваємо вдома. В інший час, як і раніше, потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу. Поводьтеся спокійно, якщо вас зупинила тероборона, військові або правоохоронці».

Нагадаємо, раніше комендантська година тривала в області з 19.00 до 6.00, проте в Кременчуці - з 20:00 до 6.