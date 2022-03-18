На Полтавщині поховали 25-річного випускника Кременчуцького військового ліцею Олега Явтушенка

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12 березня поблизу населеного пункту Новоолександрівка в Дніпропетровській області загинув старший лейтенант Явтушенко Олег Олександрович. Про це повіддомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Олег Явтушенко народився 7 лютого 1997 року в Михайлівці. Навчався у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а згодом у Львівському ліцеї сухопутних військ імені Сагайдачного. Після вирушив захищати суверенітет нашої держави на сході.

Прощалися з полеглим Героєм у його рідній Михайлівці 17 березня.