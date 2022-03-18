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Кременчук, Воины света

Льотчики не гинуть, вони йдуть у небо: у Кременчуці попрощалися із Костянтином Зебницьким

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 973

 

Військового поховали у Кременчуці

Сьогодні, 18 лютого, Кременчук попрощався із льотчиком, старшим штурманом бойової ескадрільї Костянтином Миколайовичем Зебницьким. 51-річний кременчужанин загинув 6 березня виконуючи свій війсьовий обов`язок, захищаючи Україну від ворога.

 

Костянтин народився 9 грудня 1970 року у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькому льотному коледжі. 

Кременчук попрощається із загиблим льотчиком Костянтином Зебницьким

Тому після прощання у Полтаві командира вертолітної ланки вертолітної ескадрильї Костянтина Зебницького привезли до дідного міста. 

 

В рідному домі у Кременчуці зранку з військовим попрощалися рідні, побратими, представники влади та кременчужани. 

Поховали Костянтина Зебницького на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: воины света загиблі в АТО війна льотний коледж
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