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Кременчук, Воины света

Кременчук попрощається із загиблим льотчиком Костянтином Зебрицьким

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 887

 

Вічна пам'ять Герою!

18 березня у Кременчуці прощаються із загиблим в боях за Україну майором, старшим штурманом-льотчиком ескадрильї військової частини А-3384, нашим земляком Костянтином Миколайовичем Зебрицьким. 

Костянтин народився 9 грудня 1970 року. Він був штурманом гелікоптерів. Загинув 6 березня на війні з російськими окупантами.

Прощання спершу відбудеться у Полтаві 17 березня. А наступного дня, 18 березня, попрощаються у Кременчуці. Всі охочі зможуть провести військового в останню путь за адресою: вул. 8 березня, 43 (район Щемилівки). Попередньо час прощання - 10.00. Далі колона вирушить до Свіштовського цвинтаря, де поховають Костянтина Зебрицького на Алеї Героїв. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна льотчик загиблі в АТО воины света
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