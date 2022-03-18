Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Полтавщина

У Кременчуці та на Полтавщині відзавтра дозволили продаж слабоалкогольних напоїв

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 121

 Стимулюватимуть економіку

З 19 березня у Кременчуці та в Полтавській області дозволили продаж пива та слабоалкогольних напоїв (із вмістом спирту менше 5%). Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Обмеження стосуються військовослужбовців та представників правоохоронних органів.

За словами Луніна, цей дозвіл «дещо стимулює економіку області», адже на Полтавщині є підприємства, які виготовляють слабоалкогольну продукцію, і  практично всі продовольчі магазини її реалізовують. Там працюють десятки людей, що сплачууть податки.

У той же час Дмитро Лунін наголосив, що продаж міцного алкоголю залишається під забороною. Тому торговельні мережі, магазини або окремі громадяни, які порушують заборону,  будуть нести сувору відповідальність. 

Нагадаємо, заборону на продаж усіх алкогольних напоїв на Полтавщині впровадили 1 березня 2022 року. Воно мало діяти до закінчення воєнного стану.


0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ipress.ua
Теги: алкоголь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх