У Кременчуці та на Полтавщині відзавтра дозволили продаж слабоалкогольних напоїв

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 121

З 19 березня у Кременчуці та в Полтавській області дозволили продаж пива та слабоалкогольних напоїв (із вмістом спирту менше 5%). Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Обмеження стосуються військовослужбовців та представників правоохоронних органів.

За словами Луніна, цей дозвіл «дещо стимулює економіку області», адже на Полтавщині є підприємства, які виготовляють слабоалкогольну продукцію, і практично всі продовольчі магазини її реалізовують. Там працюють десятки людей, що сплачууть податки.

У той же час Дмитро Лунін наголосив, що продаж міцного алкоголю залишається під забороною. Тому торговельні мережі, магазини або окремі громадяни, які порушують заборону, будуть нести сувору відповідальність.

Нагадаємо, заборону на продаж усіх алкогольних напоїв на Полтавщині впровадили 1 березня 2022 року. Воно мало діяти до закінчення воєнного стану.



