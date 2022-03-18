На Полтавщині закриватимуть заклади та магазини, що виганяють людей під час повітряних тривог

У Полтавській області мають намір закривати заклади масового перебування людей – магазини, торговельні центри, банківські відділення тощо, - які виганяють на вулицю своїх відвідувачів під час повітряних тривог. Про це йдеться в повідомленні Полтавської обласної військової адміністрації.
За словами керівника області Дмитра Луніна, не всі заклади почули заклик з першого разу, тому вирішили діяти жорстко.
У разі подібних порушень громадян просять звертатися до Держпродспоживслужби за номерами «гарячих ліній»: 0933620536, (0532) 606647 (у робочий час).
Нагадаємо, під час війни навчальних повітряних тривог не буває - усі вони справжні, бойові. Якщо почути сигнали сирени, треба негайно спускатися у бомбосховище чи укриття, у тому числі в магазині чи закладі. Місце розташування укриття має підказати персонал.