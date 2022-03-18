На Полтавщині закриватимуть заклади та магазини, що виганяють людей під час повітряних тривог

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 454

У Полтавській області мають намір закривати заклади масового перебування людей – магазини, торговельні центри, банківські відділення тощо, - які виганяють на вулицю своїх відвідувачів під час повітряних тривог. Про це йдеться в повідомленні Полтавської обласної військової адміністрації.

За словами керівника області Дмитра Луніна, не всі заклади почули заклик з першого разу, тому вирішили діяти жорстко.

«Ще раз наголошую: кожний такий заклад має визначити найбільш безпечне місце, куди під час тривоги йде персонал та відвідувачі! Якщо заклад не дотримуватиметься такого правила, то він буде зачинений на період воєнного стану! Таке рішення Ради оборони області», - сказав Лунін.

У разі подібних порушень громадян просять звертатися до Держпродспоживслужби за номерами «гарячих ліній»: 0933620536, (0532) 606647 (у робочий час).

Нагадаємо, під час війни навчальних повітряних тривог не буває - усі вони справжні, бойові. Якщо почути сигнали сирени, треба негайно спускатися у бомбосховище чи укриття, у тому числі в магазині чи закладі. Місце розташування укриття має підказати персонал.