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Надзвичайні новини, Політика, Україна, Світ

Суд заочно заарештував Медведчука

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 397

Усі, хто знають про його місцезнаходження, повинні повідомити в ДБР

Личаківський районний суд Львова заочно призначив утримання під вартою одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили  заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді  та сприянні діяльності терористичної організації. Місце перебування фігуранта встановлюється.

Звертаємося до українців які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування  Віктора Медведчука, просимо негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу inform.dbr@gmail.com
та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ДБР
Теги: війна віктор медведчук ДБР
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