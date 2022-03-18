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Надзвичайні новини

Більшість затриманих диверсантів -  громадяни України

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 241

 Звертайте увагу на раптове повернення певних сусідів та нетипову поведінку громадян. У разі підозр звертайтесь до правоохоронців.



Більшість вже затриманих диверсантів, які працювали на ворога, є громадянами України, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише Укрінформ.

«Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з рф, там був завербований і потім виконував певні завдання», - сказав міністр.

Денис Монастирський радить громадянам звертати увагу на раптове повернення певних сусідів, на атипову поведінку осіб, особливо зі зброєю, осіб, які не входять до лав територіальної оборони. «Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України», - сказав міністр.

У разі підозри варто повідомляти на 102 або звертатися на гарячу лінію СБУ.

Раніше повідомлялось, що російські диверсанти винаймають квартири у різних містах країни.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна диверсанти Денис Монастирський МВС
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