У Кременчуцькій єпархії УПЦ (МП) більше не поминатимуть московського патріарха Кирила

Відповідний указ підписав митрополит Кременчуцький та Лубенський Миколай
У всіх храмах та монастирях Кременчуцької єпархії УПЦ (МП) більше не поминатимуть патріарха московського Кирила Гундяєва.
Відповідний указ підписав митрополит Кременчуцький та Лубенський Миколай.
- Митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай підписав указ духовенству Кременчуцької єпархії від 14 березня 2022 року. Ухвалою благословляється призупинити поминання Патріарха Московського і всієї Русі Кирила за Богослужінням у всіх храмах і монастирях Кременчуцької єпархії, - йдеться у повідомленні єпархії.
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