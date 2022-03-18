У Кременчуцькій єпархії УПЦ (МП) більше не поминатимуть московського патріарха Кирила

Сьогодні, 22:34 Переглядів: 0

У всіх храмах та монастирях Кременчуцької єпархії УПЦ (МП) більше не поминатимуть патріарха московського Кирила Гундяєва.

Відповідний указ підписав митрополит Кременчуцький та Лубенський Миколай.

- Митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай підписав указ духовенству Кременчуцької єпархії від 14 березня 2022 року. Ухвалою благословляється призупинити поминання Патріарха Московського і всієї Русі Кирила за Богослужінням у всіх храмах і монастирях Кременчуцької єпархії, - йдеться у повідомленні єпархії.