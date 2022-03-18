Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Рятувальники Полтавщини продовжують рятувати людей у Харкові

Вчора, 22:43 Переглядів: 295

 

Вони також ліквідовують наслідки ворожих обстрілів

Зведений загін Головного управління ДСНС України у Полтавській області разом зі своїми харківськими побратимами продовжують рятувати людей та ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини. 
Сьогодні, 18 березня, рятувальники Полтавщини з харківськими колегами провели роботи з розбору конструкцiй та деблокування потерпiлого з пiд завалу будiвлi на Московському проспекті у Харкові, що трапився внаслідок обстрілів руzzкіх "денаціналізаторів"
Наші герої - Ми тримаємо за вас кулаки.
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна ДСНС Харків
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх