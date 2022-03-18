Рятувальники Полтавщини продовжують рятувати людей у Харкові

Вчора, 22:43 Переглядів: 295

Зведений загін Головного управління ДСНС України у Полтавській області разом зі своїми харківськими побратимами продовжують рятувати людей та ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.

Сьогодні, 18 березня, рятувальники Полтавщини з харківськими колегами провели роботи з розбору конструкцiй та деблокування потерпiлого з пiд завалу будiвлi на Московському проспекті у Харкові, що трапився внаслідок обстрілів руzzкіх "денаціналізаторів"

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