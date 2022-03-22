Ім’я ката Маріуполя, який наказав вбивати мирних людей та зруйнувати місто - Михайло Мізинцев

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 522

Це генерал-полковник російської армії, який командує російськими військами, що знищують Маріуполь

Блокадою українського Маріуполя, який щодня зазнає масштабних руйнувань через вторгнення Росії, керує генерал-полковник окупаційної армії Михайло Мізинцев. Саме він наказав бомбити пологовий будинок та драмтеатр, де шукали укриття тисячі мирних жителів.

Ім'я військового злочинця, одного з головних російських вбивць назвав радник глави українського МВС Антон Геращенко у Телеграмі. Він зазначив, що це пригодиться у Міжнародному суді в Гаазі й на трибуналі.

За словами Геращенка, 59-річний воєначальник Мізинцев – улюбленець кремлівського диктатора путіна. У минулому він керував операцією в Сирії. З грудня 2014 року топокупант був начальником національного центру управління обороною рф. Генерал-полковником він став 2017-го.

У серпні 2012-го призначений начальником Центрального командного пункту генерального штабу зс рф. Після створення наццентру управління обороною росії у грудні 2014 року є його начальником. Під час спецоперації в Сирії Мізинцев керував міжвідомчим координаційним штабом рф «із повернення біженців на територію Сирійської Арабської Республіки».

Злочинні дії генерал-полковника Михайла Мізинцева стають зрозумілими, адже його колегу, такого ж ката українського народу, командувача 6-ї загальновійськової армії владислава єршова відсторонили від посади за заарештували. За недостатню жорстокість у війні проти України та величезні втрати окупантів.

Відповідне рішення ухвалив міністр оборони держави-терористки сергій шойгу. Про це пише журналіст Роман Цимбалюк на сторінці в соціальних мережах.

- Через величезні втрати російської армії зараз генерал єршов перебуває під слідством. Лише у його 6-й армії не дорахувалися понад 2 тисяч орків. Серед них було 180 солдатів-строковиків. Проти єршова відкрили кримінальне провадження. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Яке покарання очікує на московита невідомо, - написав Роман Цимбалюк.



