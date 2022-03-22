Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Ім’я ката Маріуполя, який наказав вбивати мирних людей та зруйнувати місто - Михайло Мізинцев

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 522

 

Це генерал-полковник російської армії, який командує російськими військами, що знищують Маріуполь

Блокадою українського Маріуполя, який щодня зазнає масштабних руйнувань через вторгнення Росії, керує генерал-полковник окупаційної армії Михайло Мізинцев. Саме він наказав бомбити пологовий будинок та драмтеатр, де шукали укриття тисячі мирних жителів.

Ім'я військового злочинця, одного з головних російських вбивць назвав радник глави українського МВС Антон Геращенко у Телеграмі. Він зазначив, що це пригодиться у Міжнародному суді в Гаазі й на трибуналі.

За словами Геращенка, 59-річний воєначальник Мізинцев – улюбленець кремлівського диктатора путіна. У минулому він керував операцією в Сирії. З грудня 2014 року топокупант був начальником національного центру управління обороною рф. Генерал-полковником він став 2017-го. 

У серпні 2012-го призначений начальником Центрального командного пункту генерального штабу зс рф. Після створення наццентру управління обороною росії у грудні 2014 року є його начальником. Під час спецоперації в Сирії Мізинцев керував міжвідомчим координаційним штабом рф «із повернення біженців на територію Сирійської Арабської Республіки».

Злочинні дії генерал-полковника Михайла Мізинцева стають зрозумілими, адже його колегу, такого ж ката українського народу, командувача 6-ї загальновійськової армії владислава єршова відсторонили від посади за заарештували. За недостатню жорстокість у війні проти України та величезні втрати окупантів.

Відповідне рішення ухвалив міністр оборони держави-терористки сергій шойгу. Про це пише журналіст Роман Цимбалюк на сторінці в соціальних мережах.

- Через величезні втрати російської армії зараз генерал єршов перебуває під слідством. Лише у його 6-й армії не дорахувалися понад 2 тисяч орків. Серед них було 180 солдатів-строковиків.

Проти єршова відкрили кримінальне провадження. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Яке покарання очікує на московита невідомо, - написав Роман Цимбалюк.


1
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Маріуполь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх