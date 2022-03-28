Через холодну весну нерест риби відстрочено. Де, коли та які обмеження на риболовлю?

Про встановлені заборони та обмеження під час нересту риби розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля
Під час брифінгу у Кременчуцькій РВА начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич повідомила, що нею підписаний наказ «Про встановлення весняно - літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах в районах діяльності (контролю) Полтавського рибоохоронного патруля у 2022 році».
Якщо зазвичай нерест починався з 1 квітня, то цього року через холодну весну та низьку температуру річкової води (6 градусів) та за рекомендацією профільного інституту водного господарства його початок оголосили з 16 квітня.
Як наголошується у наказі, «з метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах… встановлені наступні терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів у весняно-літній період… у 2022 році:
Для промислового рибальства:
на Кременчуцькому водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
на Кам’янському водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
в корінних водах річок - з 16 квітня по 04 червня 2022 року;
в придаткових водах - з 16 квітня по 14 липня 2022 року.
Для любительського та спортивного рибальства:
на Кременчуцькому водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
на Кам’янському водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
у корінних водах річок - з 11 квітня по 30 травня 2022 року;
в придаткових водах річок - з 11 квітня по 10 липня 2022 року.
Також заборонено на період нересту риби проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах».
На період нересту риби в місцях, які оголошені нерестовищами, заборонено пересування всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.
Оксана Кулинич надала перелік нерестовищ на Кам’янському водосховищі та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений:
На Кременчуцькому водосховищі:
В малих річках нерестовищами є всі заплавні водойми річок Псьол, Ворскла, Сула в межах Полтавської області.