Через холодну весну нерест риби відстрочено. Де, коли та які обмеження на риболовлю?

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Про встановлені заборони та обмеження під час нересту риби розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля

Під час брифінгу у Кременчуцькій РВА начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич повідомила, що нею підписаний наказ «Про встановлення весняно - літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах в районах діяльності (контролю) Полтавського рибоохоронного патруля у 2022 році».

Якщо зазвичай нерест починався з 1 квітня, то цього року через холодну весну та низьку температуру річкової води (6 градусів) та за рекомендацією профільного інституту водного господарства його початок оголосили з 16 квітня.

Як наголошується у наказі, «з метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах… встановлені наступні терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів у весняно-літній період… у 2022 році:

Для промислового рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

в корінних водах річок - з 16 квітня по 04 червня 2022 року;

в придаткових водах - з 16 квітня по 14 липня 2022 року.

Для любительського та спортивного рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

у корінних водах річок - з 11 квітня по 30 травня 2022 року;

в придаткових водах річок - з 11 квітня по 10 липня 2022 року.

Також заборонено на період нересту риби проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах».

На період нересту риби в місцях, які оголошені нерестовищами, заборонено пересування всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

- Дозволити любительський лов риби на період весняно-літньої заборони на лов (добування) водних біоресурсів в межах підконтрольної території на Кам’янському і Кременчуцькому водосховищах і малих річках однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з блешнею з берега в межах населених пунктів, за винятком місць нерестовищ, вказаних в додатку до наказу, - таке обмеження встановлено у наказі.

Оксана Кулинич надала перелік нерестовищ на Кам’янському водосховищі та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений:

Власівська затока (лівий берег) – від початку садівничого товариства «Будівник», включаючи Самусіївські плавні до затоки Кагамлик. Від корінного берега до форватера (600 га). Білецківські плавні (правий берег) – від дитячого табору «Чайка» вниз по течії до причалу бувшого рибгоспу «Верхньодніпровець». Від корінного берегу до островів «Зелений», «Динька», «Попівка» – (1400 га). Внутрішні затоки о. Шаломай. Івківські плавні (лівий берег) – від входу в річище Контарево до виходу з річища в р. Псьол – (300 га). Від гирла річки Псьол на південну закінченість о. Вовчок вверх до мосту – (100 га). Кам’яно-Потоцькі плавні (правий берег) – від човнової станції КВСЗ-1 до риббригади № 2 рибгоспу «Вітеко» (на теперішній час база відпочинку «Маяк») – (400 га). Від вантажного річкового порту Комсомольськ (лівий берег) до Тахтаївського кар’єру, включаючи Саловські, Келебердянські, Григоро-Бригадировські, Солошинські плавні – від корінного берегу до форватера – (4000 га). Чикалівські, Успенські плавні (правий берег) – від Чикалівського кар’єру до Дереївського кар’єру. Від корінного берегу до форватера – (400 га). Гирло р. Ворскла (лівий берег) – від рибгоспу «Ворсклянське» до мосту біля с. Лучки – (1700 га). Ворсклянська заплава – плавні від с. Вільховатка до турбази «Жемчужина» (с. Радянське) вглиб водоймища до форватера, включаючи острова Вишняки, Орлянський – (6000 га ). Від водозабору Редутського щебеневого заводу, вздовж півострова Крячківський з внутрішніми затоками включно з затокою Барбара до пляжу м. Горішні Плавні, загальною площею (130 га ).

На Кременчуцькому водосховищі:

Сулинська затока загальною площею 31,16 тис га. Затока Кременчуцького водосховища поблизу с. Кагамлик.

В малих річках нерестовищами є всі заплавні водойми річок Псьол, Ворскла, Сула в межах Полтавської області.