Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

Через холодну весну нерест риби відстрочено. Де, коли та які обмеження на риболовлю?

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 203

 

Про встановлені заборони та обмеження під час нересту риби розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля

Під час брифінгу у Кременчуцькій РВА начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич повідомила, що нею підписаний наказ «Про встановлення весняно - літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах в районах діяльності (контролю) Полтавського рибоохоронного патруля у 2022 році».

Якщо зазвичай нерест починався з 1 квітня, то цього року через холодну весну та низьку температуру річкової води (6 градусів) та за рекомендацією профільного інституту водного господарства його початок оголосили з 16 квітня.

Як наголошується у наказі, «з метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах… встановлені наступні терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів у весняно-літній період… у 2022 році:

Для промислового рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі - з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

в корінних водах річок - з 16 квітня по 04 червня 2022 року;

в придаткових водах - з 16 квітня по 14 липня 2022 року.

Для любительського та спортивного рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі - з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

у корінних водах річок - з 11 квітня по 30 травня 2022 року;

в придаткових водах річок - з 11 квітня по 10 липня 2022 року.

Також заборонено на період нересту риби проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах».

На період нересту риби в місцях, які оголошені нерестовищами, заборонено пересування всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

- Дозволити любительський лов риби на період весняно-літньої заборони на лов (добування) водних біоресурсів в межах підконтрольної території на Кам’янському і Кременчуцькому водосховищах і малих річках однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з блешнею з берега в межах населених пунктів, за винятком місць нерестовищ, вказаних в додатку до наказу, - таке обмеження встановлено у наказі.

Оксана Кулинич надала перелік нерестовищ на Кам’янському водосховищі та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений:

  1. Власівська затока (лівий берег) – від початку садівничого товариства «Будівник», включаючи Самусіївські плавні до затоки Кагамлик. Від корінного берега до  форватера (600 га).
  2. Білецківські плавні (правий берег) – від дитячого табору «Чайка» вниз по течії до причалу бувшого рибгоспу «Верхньодніпровець». Від корінного берегу до островів «Зелений», «Динька», «Попівка» – (1400 га).
  3. Внутрішні затоки о. Шаломай.
  4. Івківські плавні (лівий берег) – від входу в річище Контарево до виходу з річища в р. Псьол – (300 га).
  5. Від гирла річки Псьол на південну закінченість о. Вовчок вверх до мосту – (100 га).
  6. Кам’яно-Потоцькі плавні (правий берег) – від човнової станції КВСЗ-1 до риббригади № 2 рибгоспу «Вітеко» (на теперішній час база відпочинку «Маяк») – (400 га).
  7. Від вантажного річкового порту Комсомольськ (лівий берег) до Тахтаївського кар’єру, включаючи Саловські, Келебердянські, Григоро-Бригадировські, Солошинські плавні – від корінного берегу до форватера – (4000 га).
  8. Чикалівські, Успенські плавні (правий берег) – від Чикалівського кар’єру до Дереївського кар’єру. Від корінного берегу до форватера – (400 га).
  9. Гирло р. Ворскла (лівий берег) – від рибгоспу «Ворсклянське» до мосту біля с. Лучки – (1700 га).
  10. Ворсклянська заплава – плавні від с. Вільховатка до турбази «Жемчужина» (с. Радянське) вглиб водоймища до форватера, включаючи острова Вишняки, Орлянський – (6000 га ).
  11. Від водозабору Редутського щебеневого заводу, вздовж півострова Крячківський з внутрішніми затоками включно з затокою Барбара до пляжу м. Горішні Плавні, загальною площею (130 га ).

На Кременчуцькому водосховищі:

  1. Сулинська затока загальною площею 31,16 тис га.
  2. Затока Кременчуцького водосховища поблизу с. Кагамлик.

В малих річках нерестовищами є всі заплавні водойми річок Псьол, Ворскла, Сула в межах Полтавської області.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства рибоохоронний патруль нерестова заборона
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх