В оточенному Маріуполі залишається 160 тисяч жителів - орки розбили для них фільтраційний табір

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 345

Люди залишаються в місті, де неможливо жити – під постійними обстрілами, без води, світла, тепла та зв'язку

На сьогоднішній день в Маріуполі залишається близько 160 тисяч мирних жителів. Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

- На жаль, ще досить багато людей знаходиться в місті Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тисяч. Близько 160 тисяч людей, за нашими оцінками, знаходяться в заблокованому місті Маріуполі, - повідомив Бойченко.

За його словами, люди залишаються в місті, де неможливо сьогодні жити - немає нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Є лише постійні обстріли та бомбардування мирних кварталів.

Він підкреслив, що це геноцид росії проти народу України, маріупольців. При цьому Бойченко додав, що «йде цинічна низька гра», коли російська сторона говорить про відкриття коридору з Маріуполя, але по факту вони цей коридор не дозволяють.

ООН, завдяки інформації із супутників, отримала дані, що підтверджують наявність масових поховань у Маріуполі. Про це заявила голова Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні Матильда Богнер в інтерв’ю CNN. За її словами, лише в одному з цих братських поховань знаходиться близько 200 загиблих.

На цей час ситуація в місті залишається трагічною. Загиблих ховають прямо у дворах, а в Маріупольській міській раді заявили, що все більше людей помирають від голоду.

Супутникові зображення та відео показують, що останніми днями російські окупанти почали будувати наметовий табір на схід від Маріуполя - у селі Безіменне. Знімки були перевірені The Washington Post.

Зазначається, що протягом двох днів черга автомобілів, що виїжджала з Маріуполя, зупинялася біля табору біля траси М14 на підконтрольній росії території. Це підтверджує звинувачення на адресу окупантів про те, що російські війська примусово вивозили жителів Маріуполя до «фільтраційних таборів».

Британське інформаційне агентство I повідомило про цей табір вчора, посилаючись на супутникові знімки, опубліковані Planet Labs.

Знімки села Безіменне були надані The Post компанією Maxar Technologies.

Керівники так званої «ДНР» ще у середу через свій Telegram-канал повідомили, що спільно з російською владою вони облаштували «наметове містечко на 30 наметів» для маріупольців, місткістю до 450 осіб.

Супровідне відео, яке геолоковано The Post, показує конструкції. Опитувані на відео розповідають, що нещодавно приїхали з Маріуполя.

У МНС Росії підтвердили, що наметове містечко в Безіменному створено для «біженців з Маріуполя».

Минулого тижня Україна звинуватила російські війська у примусовому переміщенні сотень тисяч мирних жителів до Росії проти їхньої волі. Москва заявила, що біженці добровільно втекли на схід під час війни.

Україна заперечує проти будь-якого маршруту евакуації мирного населення до росії або її союзника білорусі.