Через повномасштабну війну з росією 3,8 млн українців виїхали з країни

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 142

Близько 13 млн людей «застрягли» у зонах бойових дій

За понад місяць повномасштабної війни з росією 3,8 млн українців виїхали з країни. Про це інформують в ООН.

Понад 3,8 млн людей були змушені втекти з країни, перетворивши цю кризу на найшвидшу кризу біженців після Другої світової війни, – йдеться у повідомленні.

Ще 6,5 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 13 млн людей «застрягли» у зонах бойових дій, бо не можуть звідти виїхати.