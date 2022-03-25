Ряса з лампасами: прикордонники на Харківщині затримали шпигунів з церкви МП

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 0

Прикордонники на Харківщині затримали шпигунів із «духовенства», - повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, автомобіль з трьома особами на околиці Харкава зупинили під час перевірки документів. Пасажири виявилися представниками православної церкви московського патріархату, один з яких народився у бєлгородській області росії.

«Проповідники «русского мира» почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба. А от про наявність російських платіжних карток «красномовно» промовчали», - йдеться в повідомленні.

«Духовенство» передали правоохоронним органам України.