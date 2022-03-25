Українські біженці з дітьми у Польщі отримають фінансову допомогу

У Польщі біженці з дітьми отримають фінансову допомогу, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Так, українці, які від 24 лютого приїхали у Польщу, отримуватимуть щомісячну допомогу у розмірі 500 польських злотих на кожну дитину.
Відповідна державна програма «Сім’я 500+» запрацює від 26 березня.
Щоб отримувати виплати, необхідно заповнити форму на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.
Що необхідно мати для подання заяви?
номер PESEL;
банківський рахунок;
польський номер телефону.
Нагадаємо, через війну Україну залишили понад 3,3 мільйона людей. Найбільше біженців з України прибуло до Польщі - понад 2 млн осіб.