Українські біженці з дітьми у Польщі отримають фінансову допомогу

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 279

З 26 березня запрацює державна програма щомісячних виплат на дитину.

У Польщі біженці з дітьми отримають фінансову допомогу, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, українці, які від 24 лютого приїхали у Польщу, отримуватимуть щомісячну допомогу у розмірі 500 польських злотих на кожну дитину.

Відповідна державна програма «Сім’я 500+» запрацює від 26 березня.

Щоб отримувати виплати, необхідно заповнити форму на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.

Що необхідно мати для подання заяви?

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

Нагадаємо, через війну Україну залишили понад 3,3 мільйона людей. Найбільше біженців з України прибуло до Польщі - понад 2 млн осіб.