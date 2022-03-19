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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Через війну Україну залишили понад 3,3 мільйона людей 

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 73

 В ООН прогнозували, що кількість біженців сягне 4 млн осіб, однак зараз припускають, що вона буде більшою. 

Через бойові дії в Україні понад 3,3 мільйона українців залишити країну. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), пише DW. 

З початку війни, 24 лютого, виїхало 3 млн 328 тис. 692 українців, близько 90 відсотків - жінки та діти. 

Найбільше біженців з України прибуло до Польщі -   понад 2 млн осіб. До Молдови -  понад 518 тис., до Румунії - понад 359 тис., до Угорщини - майже 300 тис., до Словаччини - понад 240 тис. українців.

В ООН уточнюють, що багато з тих, хто прибуває з України до сусідніх Польщі, Угорщини та Словаччини, потім їдуть далі в інші країни Європейського Союзу в межах Шенгенської зони, яка дає право на вільне пересування. "За нашими оцінками, велика кількість людей переїхала в інші країни", - зауважили в організації.

У той же час, за даними УВКПЛ ООН, понад 184 тис.  українців прибуло до Росії, а 2,5 тисячі - до Білорусі. Крім того, з 21 по 23 лютого в Росію прибуло 50 000 людей з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Раніше в ООН прогнозували, що кількість біженців становитиме 4 млн осіб, однак зараз вважають, що  їхня кількість  буде вищою.

Нагадаємо, за оцінками Міграційного агентства ООН через російське вторгнення вимушеними переселенцями вже стали майже 10 мільйонів жителів України. Ще 12 мільйонів людей не можуть покинути регіони з бойовими діями.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Хмарочос
Теги: війна переселенці біженці ООН
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