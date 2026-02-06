У Полтавській ОВА пояснили, чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла

Область не має власної генерації, а обстріли енергосистеми в інших регіонах впливають і на Полтавщину
У Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Про це під час брифінгу заявив позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік.
За його словами, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі в Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах відчувають і на Полтавщині.
Він також зазначив, що складні погодні умови додатково ускладнюють роботу енергетиків і сповільнюють відновлення пошкоджених об’єктів.
Окремо радник прокоментував ситуацію, коли одні споживачі мають відключення, а інші — ні. За його словами, нині громади спільно з обленерго перевіряють адреси так званих супутніх споживачів, які підключені до ліній критичної інфраструктури.
Він пояснив, що більшість електромереж області будували ще за радянських часів. Часто один кабель живить лікарню, насосні станції, котельні та житлові будинки одночасно. Відключення такого кабелю означало б знеструмлення медзакладів, об’єктів водопостачання та теплопостачання.
Він додав, що там, де технічно можливо, вже є результати — будинки, які раніше не потрапляли під відключення, нині включені до графіків. Робота в цьому напрямку триває.
Також Мізік застеріг жителів області від участі в радикальних акціях, зокрема перекритті доріг чи мітингах, до яких закликають у соцмережах.
Нагадаємо, «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Також в ОВА раніше пояснювали, чому світло вимикають по-різному та що робити, якщо у вас світла немає, а навколо є.
На Полтавщині наразі застосовують 4–4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, енергетики обмежу.ть потужність для промислових споживачів.
У «Полтаваобленерго» наголошують, що така ситуація пов’язана з критичним станом енергосистеми України, який виник через постійні російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також інфраструктури «Укренерго».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.