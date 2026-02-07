У Полтавській громаді зафіксували землетрус магнітудою 3,1

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 471

Поштовхи були невідчутними для населення

6 лютого ввечері у Полтавській громаді зафіксували землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю

За даними фахівців, землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера зареєстрували о 19.46. Осередок залягав на глибині близько 9 км.

За класифікацією сейсмічної активності, цей землетрус належить до невідчутних і не становив загрози для населення. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, рік тому неподалік Полтави також фіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).