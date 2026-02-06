Кременчук спрямовує ще 1 млн грн для підтримки Лиманської громади

Виконавчий комітет Кременчуцької міськради виділяє 1 мільйон гривень для Лиманської громади: кошти спрямують зі Стабфонду громади. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 6 лютого.

Відомо, що кошти спрямовують у рамках раніше укладеного меморандуму про співпрацю між Кременчуцькою та Лиманською громадами.

Один мільйон гривень направлять на сплату комунальних послуг в приміщеннях, які орендує Лиманська міська військова адміністрація для організації роботи виконавчих органів.

Меморандум про співпрацю із Лиманською громадою Кременчук підписав торік у вересні.

Нагадаємо, минулого місяця Кременчук виділив понад 2,3 мільйона гривень на підтримку Охтирської, Воскресенської та Часовоярської громад.