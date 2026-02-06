На Центральному ринку у Кременчуці сталась пожежа (доповнюється)

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 494

Ввечері у Кременчуці сталась пожежа на Центральному ринку. На місце події прибули рятувальники — наразі там працюють щонайменше чотири пожежні машини. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомляють очевидці з місця події.

За словами очевидців, над територією ринку підіймається густий дим.

Обставини пожежі та інформацію про можливих постраждалих наразі з’ясовують. Офіційних коментарів від ДСНС на момент публікації ще немає.

Доповнено:

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС підтвердили факт пожежі. Нині на місці пряцює підрозділ рятувальників.