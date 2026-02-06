У понеділок Кременчук прощатиметься із захисником Анатолієм Кезіним

У понеділок, 9 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть військовослужбовця Андрія Кезіна. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 31 та відданий захисник Батьківщини, учасник бойових дій — помер 2 лютого 2026 року.
Прощання та поховання воїна відбудеться у понеділок, 9 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
