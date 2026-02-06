Завтра, 7 лютого, упродовж доби на території Полтавської області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це попереджають синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.
За прогнозом, на дорогах області утвориться ожеледиця та зберігатиметься ожеледь. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Водіїв та пішоходів закликають бути обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, уникати різких маневрів та, за можливості, обмежити пересування під час ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, минулого тижня у зв'язку із ожеледицею у Кременчуці перекрили кілька ділянок доріг.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.