Спортсмени з Полтавщини здобули 4 медалі на Кубку світу з армрестлінгу

Сьогодні, 13:33

З 30 січня по 8 лютого в Ташкенті (Узбекистан) відбувся Кубок світу з армрестлінгу та параармрестлінгу 2026 року, який зібрав спортсменів із 30 країн. Серед представників України були і представники Полтавщини. Вони здобули чотири медалі у різних категоріях. Про це повідоми в Полтавській ОВА.

Руслана Симоненко виборола золоту медаль на ліву руку та отримала пояс чемпіонки у ваговій категорії до 90 кг.

Андрій Дендеберя завоював «бронзу» серед чоловіків на ліву руку у категорії 55 кг, а також посів перше та друге місця серед юніорів до 18 років.

Нагадаємо, що дев’ятеро спортсменів з Кременчуччини отримали розряд «Кандидата в майстри спорту України» та І (Перший) спортивний розряд.