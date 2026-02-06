Дехто із кременчуцьких школярів сьогодні навчається дистанційно через ранкові повітряні тривоги

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 95

Зранку учні збиралися по укриттях закладів освіти, а потім їх перевели на дистанційне навчання

Сьогодні, 6 лютого, у Кременчуці частину учнів перевели на дистанційне навчання у зв’язку із тривалими повітряними тривогами. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

За її словами, зранку для дітей навчання розпочалося по укриттях. Проте якщо упродовж тривалого часу тривогу не скасовують, то дітей відправляють додому на дистанційне навчання.

— Ті, хто навчається у другу зміну, на навчання очно не виходитимуть — у них заняття відбуватимуться дистанційно, — додала Михайленко.

Нагадаємо, сьогодні близько 9.20 у Кременчуці пролунав вибух. У Повітряних силах тоді кілька разів попереджали про швидкісні цілі у напрямку міста.