На Полтавщині внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приватне підприємство

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 480

У ніч на 6 лютого Полтавщина знову потрапила під атаку російських безпілотників: внаслідок цього у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, пожежа стала наслідком прямих влучань та падінь уламків збитих безпілотників.

У Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій повідомляють, що до ліквідації наслідків, крім особового складу та техніки ДСНС, залучили також і 3 пожежні потяги Укрзалізниці.

Попередньо внаслідок влучань обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, уночі начальник ПОВА попереджав про роботу протиповітряної оборони на Полтавщині. А сьогодні близько 9.20 у Кременчуці пролунав вибух.