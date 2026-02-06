На Полтавщині внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приватне підприємство

У ніч на 6 лютого Полтавщина знову потрапила під атаку російських безпілотників: внаслідок цього у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич.
За його словами, пожежа стала наслідком прямих влучань та падінь уламків збитих безпілотників.
У Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій повідомляють, що до ліквідації наслідків, крім особового складу та техніки ДСНС, залучили також і 3 пожежні потяги Укрзалізниці.
Попередньо внаслідок влучань обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, уночі начальник ПОВА попереджав про роботу протиповітряної оборони на Полтавщині. А сьогодні близько 9.20 у Кременчуці пролунав вибух.
