Будівництво ВЕС у Кременчуцькому районі можуть почати цьогоріч — ДТЕК

У Полтавській області ДТЕК планує у 2026 році розпочати будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт. Проєкт може стати найбільшим об’єктом вітроенергетики в Україні, а обсяг інвестицій перевищує 1 млрд євро. Про це у коментарі «Полтавській хвилі» розповів заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Водночас реалізацію проєкту ускладнюють земельні питання — компанія стикається з обмеженим доступом до ділянок, необхідних для розміщення вітротурбін. Через це старт будівництва наразі залишається під питанням.

У ДТЕК зазначають, що Полтавська ВЕС є важливою для енергетичного відновлення країни. Паралельно компанія завершує будівництво Тилігульської вітроелектростанції та працює над врегулюванням земельних питань на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК розповідали, що будівництво Полтавської вітроелектростанції може частково вирішити проблему енергодефіциту в Полтавській та сусідніх областях і посилити енергетичну незалежність регіону. Звести ВЕС планують у Глобинській громаді, до будівництва тривала підготовка території, розповідав міський голова Станіслав Джусь у інтерв’ю РБК-Україна.