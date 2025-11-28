Глобинська громада готує умови для будівництва найпотужнішої вітроелектростанції в Україні

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 302

Глобинська громада на Полтавщині продовжує підготовку до будівництва Полтавської вітроелектростанції — майбутнього найбільшого в Україні вітропарку потужністю 650 МВт. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міський голова Станіслав Джусь.

Міжнародні партнерства та інвестиції

За словами Джуся, громада представила свої проєкти на конференції Ukrainian Recovery Conference в Римі, після чого отримала запрошення від муніципалітетів Серравалле-Пістоїєзе та Анціо. Сторони готують меморандуми про співпрацю у культурних, освітніх та соціальних проєктах.

Окремо громада продовжує співпрацю з австрійським містом Графенверт: за два роки отримали пожежну техніку, карети швидкої допомоги та понад сотню ноутбуків для дітей і ВПО.

Разом з тим у Глобиному також створено проєкт фотоелектричної станції на 2 МВт. Документацію розробив ДТЕК, тендер проведено, договір підписано, але старт робіт затримується через погодні умови.

Підготовка до будівництва Полтавської ВЕС

Для будівництва вітростанції вже розробили детальний план території, провели технічні обстеження та отримали необхідні дозволи. ДТЕК планує розпочати будівельні роботи після завершення другої черги Тилігульської ВЕС у 2025 році.

— Якщо ситуація дозволить, старт будівництва може відбутися у травні або в середині 2026 року, — зазначив голова громади.

Складнощі із земельними ділянками

За словами Джуся, для розміщення понад сотні турбін потрібно 100–120 майданчиків площею 35–50 соток кожен. Частина земель перебуває в оренді, тому виникають труднощі з погодженням розміщення вітряків.

Громада допомагає компанії у переговорах з орендарями:

— Фермери хочуть зберегти навіть невеликі частини своїх угідь. Ми пояснюємо, що децентралізація енергогенерації потрібна всій країні, особливо зараз, коли енергосистема страждає від обстрілів, — сказав міський голова.

Разом із будівництвом вітроелектростанції компанія ДТЕК пропонує Глобинській громаді додаткові соціальні проєкти. Один із них — ландшафтні зони та озеленення, яке планують реалізувати навесні.

Станіслав Джусь додає: під час повнмасштабного вторгнення об’єкти критичної інфраструктури Глобинської громади не зазнавали ударів. Проте альтернативними джерелами живлення громада забезпечена. Усі школи, садочки, амбулаторії та комунальні служби мають генератори, що дає змогу функціонувати і під час знеструмлень.