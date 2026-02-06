ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Цитрус, що дарує здоров'я — газета "Для дому і сім'ї" радить спробувати

Сьогодні, 07:01

 

Цей екзотичний фрукт родом із Південно-Східної Азії доступний на прилавках супермаркетів

У зимовий період наш організм особливо потребує вітамінів. Природа щедро ділиться з нами справжнім скарбом — помело. 

Помело — джерело вітаміну C, який зміцнює імунну систему, допомагає боротися з простудними захворюваннями та сприяє засвоєнню заліза. Лише один великий плід може забезпечити норму цього вітаміну для дорослої людини.

Фрукт багатий на калій, який нормалізує артеріальний тиск та покращує роботу серця. Крім того, у помело містяться антиоксиданти, які знижують рівень «поганого» холестерину та зменшують ризик атеросклерозу.

Завдяки низькій калорійності та високому вмісту клітковини, помело чудово підходить для дієтичного харчування. Він створює відчуття ситості, покращує травлення та сприяє виведенню токсинів з організму.

Помело містить флавоноїди, які мають протизапальні властивості, зміцнюють капіляри та знижують ризик онкозахворювань. Деякі дослідження також вказують на здатність цього цитрусу покращувати пам'ять та настрій.

Помело — це не лише смачний, а й надзвичайно корисний фрукт. Додайте його до свого раціону і ваш організм скаже вам "дякую".


Автор: Мирослава Українська
Теги: поради по здоров'ю фрукт
