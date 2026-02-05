ГО "Захист держави"
Уряд підвищить мінімальні щомісячні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників

Адресна допомога за збільшеними розмірами буде надходити з 1 березня 2026 року

Кабмін ухвалив рішення про збільшення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Адресна допомога за збільшеними розмірами буде надходити з 1 березня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини, — наголосила очільниця уряду.

Зокрема, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружин або чоловіків полеглих Захисників і Захисниць, а також на одну дитину загиблого Захисника чи Захисниці, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на особу. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Також зросте мінімальний розмір пенсійних виплат і державної соціальної допомоги для сімей, у яких допомога призначена на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка. У таких випадках мінімальна виплата становитиме не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн.

Уряд також повідомив, що з 1 березня 2027 року мінімальні пенсійні виплати щороку будуть індексуватися.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що у Полтавській області дітям загиблих військових платитимуть по 10 тисяч гривень щорічно.

У березні 2025 року у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.

У 2026 році розміри щомісячної стипендії дітям загиблих Захисників у Кременчуці збільшили з 2000 грн до 3000 грн.

Автор: Віктор Крук
Вверх