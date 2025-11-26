У 2026 році в Кременчуці збільшать розміри допомог ветеранам війни та дітям загиблих Захисників

У проєкті бюджету на наступний рік передбачено, що усі соціальні виплати та допомоги з міського бюджету будуть збережені, а деякі з них збільшені

У вівторок, 25 листопада, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, міський голова Віталій Малецький презентував проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Він зауважив, що усі соціальні видатки будуть повністю профінансовані, а деякі з соціальних виплат будуть суттєво збільшені. У першу чергу це стосується захисників України та їх родин.

Так щомісячну стипендію міського голови дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України планують збільшити з 2000 грн до 3000 грн. На це у міському бюджеті наступного року передбачено 7,2 млн грн.

На надання одноразової грошової допомоги мобілізованим з числа жителів Кременчука, які призвані на військову службу, у проєкті бюджету закладено 30 млн грн.

Крім того, на організацію відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) призваним на військову службу під час мобілізації та звільненим з неї, а також членам їх сімей, на наступний рік у проєкті бюджету передбачено 500 тисяч грн. А на навчання ветеранів війни у закладах вищої освіти Кременчука заплановано витратити 158,5 тисяч грн.

На надання матеріальної допомоги ветеранам війни, які опинились в складних життєвих обставинах, у 2026 році передбачено понад 33,8 млн грн. Для збільшення цих та інших виплат ветеранам і членам їхніх родин на найближчій сесії Кременчуцької міської ради, яка запланована на п’ятницю, планують внести зміни до Міської комплексної програми «Ветерани Кременчука на 2024-2026 роки».

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, враховуючи те, що розмір матеріальних допомог учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих ветеранів війни, Захисників та Захисниць України не збільшувався з 2019 року, пропонується їх збільшення з 1 січня 2026 року.

Нові розміри одноразової матеріальної допомоги, яка може надаватися щорічно:

учасникам бойових дій — 5 000 грн (наразі 4 000 грн);

(наразі 4 000 грн); особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 7 000 грн (наразі 6 000 грн);

(наразі 6 000 грн); особам з інвалідністю внаслідок війни II групи — 8 000 грн (наразі 7 000 грн);

(наразі 7 000 грн); особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 10 000,00 грн (наразі 8 000 грн);

(наразі 8 000 грн); членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, на сім’ю — 15 000 грн (наразі 10 000 грн);

(наразі 10 000 грн); членам сімей безвісти зниклих військовослужбовців, на сім’ю — 15 000 грн (наразі 10 000 грн).

Враховуючи ці зміни загальна сума витрат по програмі «Ветерани Кременчука» збільшена на 28,9 млн грн.

Крім того, для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю в проєкті міського бюджету на 2026 рік передбачено 1 млн 160 тис. грн. Ці кошти розподілять між 14 громадськими об’єднаннями для здійснення їх статутної діяльності, оплати комунальних послуг та інші потреби.

На будівництво нового ветеранського простору в міському бюджеті Кременчука на наступний рік передбачено 20 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Кременчуці розпочалося будівництво ветеранського простору в парку на Першому Занасипі.

У Кременчуці звести великий Простір для ветеранів планують у рамках державної програми, яка передбачає створення національної мережі центрів відновлення — близько 140 по всій Україні.

У серпні виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору за понад 1 млн грн. Спершу загальна сума проєкту становила понад 106 млн грн, на сьогодні вона зросла до понад 132 млн грн. Кременчук планував виділити на його реалізацію з міського бюджету 42,6 млн грн, а державний бюджет мав покрити понад 62 млн грн. Пізніше стало відомо, що місцевий бюджет витратить на це будівництво понад 70 млн грн.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території. Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Велика Набережна, стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».

Раніше ми писали, що сервісний офіс у справах ветеранів КНП «Турбота» надає консультації та допомогу в оформленні матеріальної допомоги для Захисників і Захисниць України, а також членів їхніх сімей. Виплати здійснюються відповідно до Міської комплексної програми «Ветерани Кременчука» на підставі особистих звернень та рішення комісії. Ці виплати здійснюються коштом міського бюджету на додаток до виплат, передбачених законами та постановами уряду з державного бюджету України.

